Мінтранс РФ про авіасанкції: на переговорах будемо прагнути відновити статус-кво

Про це в інтерв'ю телеканалу «Росія 1» заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов.

«У п'ятницю (переговори) проходили в Брюсселі. Керівник Росавіації (вів переговори) зі своїм візаві, головою Державіаслужби України, була також і телефонна розмова з моїм колегою — міністром інфраструктури України. Але, на жаль, ці переговори не привели до відновлення прямого повітряного сполучення між нашими країнами. Звичайно, ми націлені на відновлення статусу-кво. Ми в будь-якому випадку виходитимемо з інтересів наших пасажирів й економічних інтересів авіакомпаній», - сказав Соколов.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки й оборони ухвалив рішення заборонити польоти 29 російських авіакомпаній, перш за все авіакомпаній «Аэрофлот», «Трансаэро», «Россия» і «Сибирь», в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти до окупованого Криму. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень. В українському списку санкцій виявилися 29 російських авіакомпаній, 27 з яких незаконно здійснювали польоти до окупованого Криму, і дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальної заходи» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Росії. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії МАУ, «Дніпроавіа» і YanAir.