Колишній топ-менеджер Opel допомагатиме рятувати репутацію Volkswagen

Про призначення сьогодні повідомили у Volkswagen. Як зазначається у заяві концерну, Томас Зедран розпочне роботу 1 листопада і звітуватиме голові правління Volkswagen Маттіасу Мюллеру, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Томас Зедран прийшов в автомобільну галузь лише в 2012 році, коли обійняв посаду керівника відділу стратегії та операцій в компанії Opel, яка належить General Motors (GM). Упродовж кількох місяців в 2012-2013 роках він був тимчасовим керівником Opel, згодом - до літа цього року - відповідав у концерні GM за бренди Chevrolet і Cadillac.

Прихід Томаса Зедрана стане вже другим випадком залучення концерном Volkswagen топ-менеджерів з компаній-конкурентів. Раніше цього місяця концерн Volkswagen запропонував роботу Крістіне Гоманн-Деннгардт, члену ради директорів Daimler AG, яка стане першою жінкою у правлінні Volkswagen в історії.

Нагадаємо, після того як розгорівся "дизельний" скандал, у відставку подав голова правління Volkswagen AG Мартін Вінтеркорн. Новим очільником концерну призначили Маттіаса Мюллера, який очолював Porsche. Згодом компанію вирішив залишити і гендиректор чеського автовиробника Skoda, що належить Volkswagen, Вінфрід Фаланд.