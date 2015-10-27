США продовжили ще на рік заборону на польоти над Кримом і Донбасом

Федеральне управління цивільної авіації (ФАА) і Мінтранс США подовжили заборону з 29 грудня 2014 року, на польоти американських авіакомпаній над Сімферополем і Дніпропетровськом, включаючи всю зону льотної відповідальності в цих районах, до 27 жовтня 2016 року.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті Федерального реєстру американського уряду.

Згідно з повідомленням, заборона був продовжений у зв'язку з продовженням нестабільної ситуації на сході України.

"АФС продовжує оцінювати ситуацію в районі Сімферополя та Дніпропетровська, і зазначає раніше існуючу небезпеку для польотів цивільної авіації США у зв'язку з продовженням бойових дій в цьому районі. Існує також небезпека більш масштабних бойових дій у східній Україні з участю проросійських сепаратистів, які можуть помилково атакувати цивільні судна, сприйнявши їх як загрозу, зокрема, як це сталося з рейсом авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними американської влади, проросійські сепаратисти мають у своєму розпорядженні різні види протиповітряного озброєння, якими можуть бути знищені цивільні судна США.

"Проросійські сепаратисти мають доступ до різних видів зенітної зброї, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) і, можливо, більш просунуте зброю - ракети земля-повітря. Сепаратисти продемонстрували свою здатність використовувати цю зброю, збивши кілька літаків в ході бойових дій у Східній Україні в 2014 році", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про заборону польотів цивільної авіації над Сімферополем і Дніпропетровському було введено Федеральним управлінням цивільної авіації США з 29 грудня 2014 року.

"Це дія розширює територію, в якій заборонені польоти суб'єктів, які підпадають під Спеціальні правила федерального регулювання (SFAR) № 113, включаючи всю зону льотної відповідальності Сімферополя та Дніпропетровська", - говориться в документі.

Під дію документа підпадають всі авіаперевізники США, американські комерційні оператори, а також особи, які мають свідоцтва льотчиків США, за винятком випадків, коли такі особи діють на повітряних суднах, зареєстрованих у США, але як іноземні перевізники.