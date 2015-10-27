"Укрзалізниця" збільшила пасажиропотік у київському та західному напрямках

Акціонерна компанія "Українська залізниця" у жовтні цього року зафіксувала зростання пасажиропотоку на поїздах, що прямують у напрямку Києва, а також у західний регіон України, повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, найбільш популярними напрямками в жовтні стали Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Дніпропетровськ-Львів-Одеса, а також з цих міст у зворотному напрямку.

Добове перевезення пасажирів за маршрутом Київ-Львів збільшилося на 15% - до 2,098 тис., у зворотному напрямку на 16% - до 2,212 тис. осіб. У сполученні Київ-Харків зростання становило 12%, до 1,978 тис., назад - 18%, до 2,054 тис. осіб.

На маршруті Київ-Дніпропетровськ добовий пасажиропотік зріс на 9% - до 1,518 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - на 14%, 1,553 тис. Зі Львова в Одесу було відзначено зростання на 34% - до 710 пасажирів на добу, назад - 38%, 675 осіб. Також наголошується, що жовтні збільшилася кількість прямих пасажирів, які прямують до кінцевих пунктів руху поїзда.

Крім того, в компанії відзначили, що в жовтні в західному і одеському напрямках було призначено 13 додаткових пасажирських поїздів і збільшена періодичність курсування 4 поїздів. Ще 4 пасажирських потяги були додані в східному напрямку, зокрема, Харків-Лисичанськ, Харків-Артемівськ-Константинівка, Харків-Костянтинівка та Костянтинівка-Київ.

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Як повідомляв УНІАН, для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом "Укрзалізниця" збільшила на жовтень кількість рейсів деяких поїздів у південних і західних напрямках, зокрема, в Одесу, Миколаїв, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, а також Харків і Дніпропетровськ.