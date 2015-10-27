Європарламент прийняв закон про скасування роумінгу всередині Євросоюзу

Згідно документу, плата за роумінг усередині Євросоюзу блокується з квітня 2016 року і буде повністю скасована в червні 2017 року, передає Бі-бі-сі.

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На час цього перехідного режиму оплата буде такою: хвилина розмови в роумінгу становить 0,05 євро (зараз ця послуга коштує 0,19 євро). Відправка одного SMS, що вартує в даний час 0,06 євро, з квітня буде дорівнювати 0,02 євро. За один мегабіт даних можливо буде платити 0,05 євро замість нинішніх 0,2, передає ТАСС.

Вартість відправки текстових повідомлень, дзвінків і виходу в інтернет з мобільних пристроїв буде коштувати для абонента однаково як у країні проживання, так і в будь-якій іншій країні Євросоюзу.

Деякі фахівці побоюються, що новий закон може спонукати стільникових операторів ЄС підвищити ціни на зв'язок, щоб компенсувати скасування роумінгу, проте інші відзначають, що в законі передбачені певні гарантії для запобігання цій ситуації.

Віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп назвав прийнятий закон "хорошою угодою", яка принесе європейцям "відчутні вигоди".