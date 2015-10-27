Харчування в швидкісних поїздах подешевшало на 20%

Як повідомила прес-служба компанії "Українська залізниця", до складу якої входить УЗШК, рішення про здешевлення харчування було прийнято на прохання пасажирів компанії.

"На бажання пасажирів оператор надання послуг харчування у швидкісних поїздах прийняв рішення знизити вартість продуктів харчування на 10% з 20 жовтня. Раніше планувалося це зробити з 1 листопада 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Також представники компанії зазначили, що це вже другий етап зниження цін, до цього на 10% ціни було знижено 16 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, раніше пасажири неодноразово зазначали, що вартість харчування на швидкісних поїздах "Інтерсіті" в кілька разів завищена порівняно з реальною вартістю продуктів.

Крім того, в середині жовтня УЗШК визнала таким, що не відбувся, проведений 20 серпня цього року конкурс з визначення оператора для надання послуг харчування пасажирам швидкісних поїздів категорій "Інтерсіті+" та "Інтерсіті". У цьому зв'язку УЗШК повідомила про намір провести наступний конкурс наприкінці листопада – на початку грудня 2015 року.

Довідка УНІАН. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.