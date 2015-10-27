Путін схвалив: Росія буде експортувати автомобілі Lada до Сирії

Про це журналістам повідомив глава компанії Бу Андерссон, передає "Газета.Ru".

«З точки зору ведення бізнесу, можливо, зараз неправильний час, - сказав Андерссон, відповідаючи на питання про постачання автомобілів компанії за кордон. - Але у нас є партнер Nissan в Сирії, і одного разу ситуація там поліпшиться. Ми вибрали кращого імпортера в Лівані, і там ситуація також відновиться. Ми вибрали дилера в Угорщині. Чотири місяці тому я був у Єгипті. Зараз йде дослідження ринку по імпортерам в Тунісі і Марокко».

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін попросив главу «АвтоВАЗу» Бу Андерссона повернути вітчизняні автомобілі Lada на вулиці Москви і Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНІАН, напередодні новий автомобіль Lada Vesta Путіну показав гендиректор АвтоВАЗу Бу Андерссен, який приїхав в Сочі для участі у 12-й сесії дискусійного клубу "Валдай". Він розповів про новинку, після чого глава держави сів за кермо і разом з керівником підприємства приїхав на пленарне засідання клубу, де поспілкується з його учасниками. Російський лідер заявив, що залишився задоволений новим творінням АвтоВАЗу.