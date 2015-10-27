"Укрзалізниця" призначила ще два додаткових потяги у західному напрямку

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, потяг №108/107 Одеса-Ужгород відправиться у додатковий рейс з Одеси 1 листопада, у зворотному напрямку - з Ужгорода - 2 листопада.

Поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсуватиме з Києва з 30 жовтня по п'ятницях, із зворотним виїздом з Чернівців 31 жовтня у суботу, а з 8 листопада - по неділях.

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Як повідомляв УНІАН, для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом "Укрзалізниця" збільшила на жовтень кількість рейсів низки поїздів у південних і західних напрямках, зокрема, в Одесу, Миколаїв, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, а також Харків і Дніпропетровськ.