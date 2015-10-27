General Motors відкликає 1,4 мільйона автомобілів через загрозу загоряння

Автоконцерн General Motors відкликає 1,4 млн машин в Північній Америці через витік масла, передають «Ведомости» з посиланням на CBS News. Виявлений дефект нерідко стає причиною загоряння автомобіля, в деяких випадках - гаража або будинку.

Технічні неполадки, виявлені у моделей автомобілів Pontiac Grand Prix і Buick Regal 1997-2004 рр. складання, Chevrolet Impala 2000-2004 рр. випуску, Chevrolet Lumina і Oldsmobile Intrigue 1998-1999 рр. виробництва і Chevrolet Monte Carlо 1998-2004 рр. випуску. Автомобілі даних моделей мають шестициліндровий двигун (V6) об'ємом 3,8 л.

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"У компанії ще не визначилися зі способом усунення неполадок, ми не можемо сказати, чи вплинуть пов'язані з цим витрати на прибуток General Motors", - заявив офіційний представник концерну.

П'ять років тому компанія відкликала 1,5 млн машин. Тоді причиною відкликання був той же дефект. Після ремонту автомобілів їхні власники зафіксували 1300 випадків загоряння.