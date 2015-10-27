"Укрзалізниця" обіцяє на новорічні свята 5 додаткових поїздів

Акціонерна компанія "Українська залізниця" розглядає можливість запуску на період новорічних свят 2015/2016 року п'ять додаткових поїздів на найбільш популярних напрямках, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, мова йде про напрямки: Київ - Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Миколаїв, Одеса, Дніпропетровськ, Новоолексіївка; Одеса - Ужгород, Чернівці, Дніпропетровськ - Івано-Франківськ, Львів; Запоріжжя - Івано-Франківськ і Харків - Ужгород.

У прес-службі також зазначили, що рішення про призначення поїздів буде прийнято з урахуванням збільшення попиту і технічними можливостями компанії.

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Як повідомляв УНІАН, для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом "Укрзалізниця" збільшила на жовтень кількість рейсів деяких поїздів в південних і західних напрямках, зокрема, в Одесу, Миколаїв, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, а також Харків і Дніпропетровськ.