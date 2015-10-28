Дизельний скандал: збиток Volkswagen склав майже $4 мільярди

За підсумками третього кварталу автомобільний концерн Volkswagen отримав збиток вищий, ніж прогнозувалося. Операційний збиток автоконцерну через скандал з дизельними двигунами склав 3,48 мільярда євро (3,84 мільярда доларів), повідомляє Газета.ru з посиланням на CNBC.

"Це перший квартальний збиток компанії за останні 15 років роботи. Основна частина збитку припадає на виплати споживачам у зв'язку з "дизельгейтом", який загрожує відкликанням до 11 мільйонів автомобілів по всьому світу. За оцінками компанії, вона вже виплатила за скандал близько 6,7 мільярда євро, ця сума виявилася значно нижчою, ніж прогнозували аналітики", - говориться у повідомленні.

При цьому виручка компанії з початку року зросла на 8,5%, в цілому з початку року автоконцерн продав 10,14 мільйона автомобілів.

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Раніше повідомлялося, що у зв'язку з наслідками "дизельного скандалу" Volkswagen почав скорочувати працівників і знижувати обсяги виробництва.