Залізничні вантажоперевезення подорожчають на 15%

Акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує з 1 січня 2016 року підвищити тариф на перевезення вантажів на 15%, за винятком перевезення вугілля, тариф на який підвищиться на 5%.

Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній.

За його словами, наступне підвищення тарифів заплановано на липень 2016 року і залежатиме від рівня інфляції в Україні.

"Ми готуємося до підвищення тарифу і однозначно будемо пропонувати державі прийняти рішення про підвищення тарифів з 1 січня 2016 року. Тариф буде підвищено на 15%, на перевезення вугілля – на 5%. Ми готуємо документи", - сказав Завгородній, додавши, що підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах наступного року поки що не передбачається.

За його словами, необхідність підвищення вантажних тарифів зумовлена тим, що темпи зростання цін на продукцію, яку споживає галузь (електроенергію, дизпаливо, запчастини для ремонту, елементи будови колії), та рівень інфляції значно випереджають темпи зростання тарифів на вантажоперевезення і створюють диспропорцію між цінами на продукцію і вантажним тарифом.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський констатував, що непродуманість сьогоднішніх тарифів на перевезення залізничним транспортом змусила підприємства перевести частину своїх вантажів на автотранспортні перевезення.

Наприкінці лютого 2015 року "Укрзалізниця" ініціювала чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25% у зв'язку з різким погіршенням економічної ситуації в країні. Пропозицію було схвалено Міністерством інфраструктури, проте наприкінці травня Державна регуляторна служба України відмовилася реєструвати проект наказу про підвищення тарифів на вантажні перевезення на 25% цього року.

"Укрзалізниця" вже неодноразово підвищувала тарифи на вантажоперевезення. Так, з 1 лютого 2015 року було підвищено тарифи на перевезення вантажів на 30%. Наприкінці липня 2014 року "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на 12,5%.