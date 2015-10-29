"Українська залізниця" може об'єднати всі активи галузі в грудні

Акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі "Укрзалізниці", може об'єднати всі залізничні активи країни в грудні, заявив заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер на бізнес-форумі в Києві.

"Одне з найбільших надбань того, що ми робимо, - це "Укрзалізниця". Сформована нова компанія ("Українська залізниця" - УНІАН), яка, сподіваюся, в грудні буде наповнена активами. Тобто те, що знаходиться під управлінням різних залізниць, плюс заводи, буде під управлінням нової компанії", - сказав Шульмейстер.

За словами чиновника, новостворена структура дасть можливість привести управління залізничними активами країни у відповідність світовим стандартам.

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Як повідомляв УНІАН, акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), почне господарську діяльність 1 грудня.

При цьому фінансові рахунки компанії будуть відкриті до кінця жовтня цього року, а також будуть подані документи в Нацкомісію з цінних паперів для випуску акцій компанії.

Загальна кількість філій акціонерного товариства становитиме близько 30 одиниць.