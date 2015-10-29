"Укрзалізниця" планує отримати близько 80 мільярдів доходу в 2016 році

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), заклало в проекті фінансового плану на 2016 рік отримання доходу в розмірі 78 мільярдів гривень.

Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній.

"У нас за перспективним планом – 78 мільярдів гривень доходів... У нас є три варіанти плану, є варіант плану, який підготовлений на підставі показників поточного року, також ми будемо показувати фінплан зі збільшенням дохідної ставки на 15% за рахунок підняття тарифу на вантажоперевезення, це дозволить витратити близько 7 мільярдів гривень капітальних інвестицій, якщо цього не відбудеться (підвищення вантажних тарифів з 1 січня 2016 року на 15% - УНІАН), то витратимо 3 мільярди гривень, як витрачали в цьому році", - сказав Завгородній.

За його словами, до 15 листопада цього року планується передати проект фінансового плану на розгляд урядового комітету, а до 1 грудня - на узгодження до Кабінету міністрів України.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2015 року Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2015 рік.

Як уточнив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, згідно із затвердженим фінпланом, збитки "Укрзалізниці" за підсумками 2015 року становитиме 47 мільйонів гривень.

Згідно з фінпланом, в 2015 році дохід відомства від вантажних перевезень складе 7,4 мільярда гривень, від перевезення пасажирів – 251 мільйон гривень.

За оперативними даними "Укрзалізниці", за підсумками 2014 року доходи відомства склали 50,1 мільярда гривень, що на 4% менше 2013 року.