Поліси "Зелена карта" подорожчають на 6,1%

Вартість страхових полісів "Зелена картка", які є обов'язковими для виїжджаючих за кордон на автотранспорті, з 3 листопада збільшиться в середньому на 6,1%, повідомила прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду на легковому автомобілі в країни Європи подорожчає на 36 гривень – до 619 гривень, поліс для виїзду в Росію, Білорусь і Молдову – на 26 гривні, до 451 гривень. Вартість річного поліса в Європу виросте на 312 гривень – до 5 419 гривень, у Росію, Білорусь і Молдову – на 124 гривні, до 2 166 гривень.

Як повідомляв УНІАН, процедура перерахунку (коригування) страхових платежів відбувається у зв'язку з коливанням обмінного курсу євро більш ніж на 5% порівняно з застосовуваним курсом.

Востаннє вартість поліса переглядалася 27 квітня.

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Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності "Зелена карта2 функціонує з 1951 року. Основна мета системи – врегулювання претензій потерпілих у ДТП, вчинених за участю іноземних автомобілістів, у відповідності з національним законодавством країни події. У 1998 році Україна стала 40-м членом системи.