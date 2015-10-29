"Укрзалізниця" хоче повернути в експлуатацію два двоповерхових чеських потяги Skoda

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, які на сьогоднішній день не курсують.

Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній.

"У нас є два електропоїзди Skoda, один буде запущений в експлуатацію до 1 грудня 2015 року, другий - до 1 березня 2016 року. Вони простояли півтора року, і за цей час, за нашими оцінками, кожен поїзд не приніс близько 320 мільйонів гривень доходу від перевезення пасажирів", - сказав Завгородній.

За його словами, "Укрзалізниця" планує задіяти ці потяги на маршрутах Полтава - Кременчук - Київ і Кременчук - Дніпропетровськ - Харків.

Він також повідомив, що раніше "Укрзалізниця" провела переговори з великими машинобудівними компаніями, одними з світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту - Alstom, Siemens і Bombardier щодо перспектив співпраці з українською стороною з питань оновлення рухомого складу.

Крім того, він повідомив про переговори, що відбулися з Молдовою, яка хоче запустити потяг між Кишиневом і Одесою. Крім того, "Укрзалізниця" веде переговори з Білоруссю про запуск поїзда між Мінськом і Новоолексієвкою.

Завгородній також повідомив про плани щодо нарощування обсягів ремонту локомотивів на входять до складу новоствореної акціонерної компанії заводах, зокрема, Запорізький електровозоремонтний завод, Львівський локомотиворемонтний завод і Дніпропетровський тепловозоремонтний завод.

За його словами, кожен завод ремонтує порядку 40-60 локомотивів на рік, тоді як на наступний рік планується на кожному підприємстві відремонтувати близько 150-200 локомотивів.

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Як повідомляв УНІАН, чеські електропоїзди Skoda раніше курсували на маршрутах з Сімферополя в Харків і Донецьк, пізніше планувалося призначити їх на маршрут Харків - Донецьк. В лютому 2014 року потяги надійшли в управління Південної залізниці з управління Української залізничної швидкісної компанії (УЖСК), яка експлуатує швидкісні поїзди.

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Довідка УНІАН. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЭКр1 "Тарпан" і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.