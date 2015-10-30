Пєсков хоче, щоб авіасполучення між Україною та Росією відновилося

Про це повідомляють РИА Новости Украина.

"Ми неодноразово підкреслювали, що припинення авіасполучення між Росією і Україною — це повний абсурд, який, насправді, суперечить інтересам авіаперевізників, і, головне, росіян і українців. І звичайно, ми сподіваємося все-таки, що здоровий глузд переможе", — сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", в Україні, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти в окупований Крим. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень. Він також повідомив, що в українському списку санкцій опинилося 29 російських авіакомпаній, 27 з яких незаконно здійснювали польоти в окупований Крим, і дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

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У відповідь Російська Федерація як «дзеркальної заходи» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - МАУ, «Дніпроавіа» і YanAir.

Пізніше, 16 жовтня, Росавіація направила до Державіаслужби лист з проханням негайно провести переговори з питань в галузі повітряного сполучення між країнами.