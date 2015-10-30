Turkish Airlines відкриває регулярні рейси між Запоріжжям і Стамбулом

Одна з найбільших у світі авіакомпанія Turkish Airlines з активами в Україні з 28 грудня 2015 року відкриє прямі регулярні рейси за маршрутом Стамбул – Запоріжжя – Стамбул.

У прес-службі авіакомпанії УНІАН повідомили, що рейси будуть виконуватися 4 рази на тиждень – по понеділках, середах, суботах і неділях.

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Як повідомляв УНІАН, Turkish Airlines в січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року більш ніж в 4,6 рази – до 406 млн дол.

На сьогоднішній день авіакомпанія виконує польоти в п'ять найбільших міст України – Київ, Львів, Дніпропетровськ, Одесу і Херсон.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Turkish Airlines (Turk Hava Yolları, або THY) створена в 1933 році з флотом з п'яти літаків. На сьогоднішній день Turkish Airlines є 4-зірковою авіакомпанією з повітряним флотом у 297 пасажирських і вантажних літаків. Turkish Airlines здійснює рейси по 279 напрямами (48 внутрішніх і 231 міжнародне), є першою в Європі і четвертою в світі авіакомпанією за кількістю напрямів.

В Україні офіси Turkish Airlines відкриті в Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську і Херсоні.