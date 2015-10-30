"Укрзалізниця" просить передати проект "Повітряний експрес" в своє управління

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") веде переговори з Міністерством інфраструктури про передачу в своє управління проекту "Повітряний експрес", що передбачає будівництво залізничної гілки до аеропорту "Бориспіль", яке так і не було реалізоване.

Про це в ході зустрічі з журналістами 29 жовтня повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній.

"Повітряний експрес" в офіційному порядку передано в управління Міністерства інфраструктури України, на сьогоднішній день ми ведемо переговори про те, щоб цей проект забрати собі. Але враховуючи, що китайською стороною досі не прийнято рішення про подальше фінансування цього проекту, питання поки що зависло в повітрі", - повідомив Завгородній.

За його словами, у разі якщо китайська сторона схвалить подальше фінансування цього проекту, то "Укрзалізниця" з метою економії коштів має намір переглянути умови будівництва в бік спрощення.

"Ми дали два речення - це заміна призначення даного кредиту на фінансування будівництва електровоза. Ми хочемо за частину цих грошей побудувати, так би мовити, "Повітряний експрес" light, є задумка, як це побудувати без тунелів і переходів. Це буде звичайний рейковий маршрут, там є платформа, ми її переробимо на станцію, зробимо станцію примикання...Був проект, згідно з яким усі перетину були повітряним шляхом, без перетину ж/д транспорту, що становило близько 60% вартості цього проекту, є варіант як його здешевити", - підкреслив Завгородній.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами угоди, для реалізації національного проекту "Повітряний експрес" "Ексімбанк" Китай має надати Україні кредит у розмірі 372 мільйонів доларів. Кредит планувалося виділити двома траншами, перший з них в обсязі 52 мільйонів доларів був виділений в 2013 році і спрямований на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий, на 320 мільйонів доларів, повинен бути спрямований на будівельні роботи і закупівлю рухомого складу. Незважаючи на те, що гроші були виділені, а техніко-економічне обґрунтування проекту затвердили ще в березні 2011 року, проектування завершено не було, тому будівництво так і не почалося.

У вересні 2014 року тоді ще міністр інфраструктури України Максим Бурбак заявив, що під приводом реалізації проекту "Повітряний експрес", який курує на той момент головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим, зникли 50 мільйонів доларів кредиту. Проте в Держінвестпроекті ці звинувачення назвали наклепом. У вересні минулого року Кабінет міністрів ліквідував це відомство, передавши його повноваження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з постановою Кабміну від 17 червня цього року, "Повітряний експрес" перейшов з ліквідованого Держінвестпроекту до сфери управління Міністерства інфраструктури.

Раніше нове керівництво Міністерства інфраструктури заявило, що вважає "Повітряний експрес" абсолютно безперспективним проектом, тому готове запропонувати китайським інвесторам альтернативні проекти, на які можна було б спрямувати кошти донорів КНР, зокрема, на розвиток дорожнього господарства країни.