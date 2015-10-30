З 19 грудня почне курсувати прямий потяг Варшава – Львів

Про це повідомило видання lviv.vgorode.ua з посиланням на Rynek Kolejowy.

"До Львова поїдуть безпересадочні вагони з Вроцлава і Варшави через Краків. Їх графік більше не буде змінюватися", - заявила Марта Земска з прес-служби PKP Intercity. За її словами, ця інформація ще не відображена в розкладі. Вагони з Варшави будуть включені до складу поїзда, що курсує між Вроцлавом і Львовом.

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Потяги із Вроцлава і Варшави будуть слідувати через Краків, з прибуттям до Львова вранці 6:03 або 7:15 в залежності від дати. Розклад поїздів у зворотному напрямку поки не оприлюднено.

Щодо рейсу "Перемишль-Львів-Перемишль", то зі Львова потяг виїжджатиме о 8:10 за київським часом і прибуватиме до Перемишля о 9:48 за Варшавою. З цього потяга можна буде пересісти на потяги до Кракова Вроцлава і Зельоней Гури. Із Перемишля потяг виїжджатиме о 17:50, прибуття до Львова – 21:25. З нього можна буде пересісти на потяги до Києва, Вінниці, Одеси, Харкова тощо.

Перший рейс нового потяга очікується 19 грудня. Обслуговуватися маршрут буде з допомогою українських вагонів, придбаних у Польщі.

Повідомляється, що зараз до Львова з Польщі ходить тільки один нічний поїзд "Львівський експрес". Він курсує щодня з Вроцлава через Краків. З Вроцлава поїзд відправляється о 16:54 (за місцевим часом), до Львова прибуває - в 6:03 або 7:15 (залежно від дати). Зі Львова відправлення о 22:59, прибуття до Вроцлава - о 10:55 (за місцевим часом).