Заборона РЖД на експлуатацію українських вагонів набула чинності

Заборона Російських залізниць " (РЖД) на експлуатацію вагонів ДП "Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень "Укррефтранс" (м. Фастів) на території Російської Федерації набрав чинності сьогодні, 30 жовтня 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"Так, набув чинності. Внаслідок цієї конвенції, яку українська сторона отримала 30 вересня, "Укррефтранс" змушений не направляти туди (в Росії – УНІАН) свій рухомий склад", - повідомили УНІАН у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що Мінтранс РФ доручив РЖД ввести заборону на експлуатацію вагонів української держкомпанії "Укррефтранс" на території РФ з 30 жовтня цього року, у зв'язку з чим РЖД направили відповідну телеграму українській стороні.

У прес-службі також додали, що причина цієї заборони в телеграмі РЖД не вказується, однак варто зазначити, що рішення про його запровадження було ухвалене після того, як Україна заборонила експлуатувати на своїй території вагони двох російських компаній.

Зокрема, "Укрзалізниця" у зв'язку з набранням чинності з 22 вересня санкцій відносно ряду громадян та підприємств Російської Федерації, включаючи російські транспортні компанії, прийняла рішення про виведення з території країни понад 3,5 тисячі вантажних піввагонів власності "Першої вантажної компанії" (ПВК) та її "дочки" - "ПГК в Україні" та заборону їх прийому до країни.

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Довідка УНІАН. "Укррефтранс" почав функціонувати в системі "Укрзалізниці" з 1 січня 1997 року. Він був створений на базі об'єднання рефрижераторних вагонних депо Фастів Південно-Західної залізниці, Синельникове Придніпровської залізниці, Каховка Одеської залізниці і Тернопіль Львівської залізниці.