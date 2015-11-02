Volkswagen відкликає в Південній Кореї 28 тисяч машин через проблеми з подушками безпеки

Про це повідомило міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту, передає ТАСС.

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"Корейський підрозділ Volkswagen передав мінтрансу відповідне повідомлення. Відгук буде проведений на початку 2016 року", - наголошується в заяві.

Дефект полягає в тому, що через конструкторські недоробоки не завжди спрацьовують годинникові пружини, що запускають подушки безпеки. Раніше компанія з тих же причин відкликала близько 420 тис. автомобілів в США.

Проблема виявлена на автомобілях моделей Golf, Jetta, Passat і Tiguan, випущених в період з 2010 по 2014 роки.