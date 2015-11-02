Аварія А321: Російські авіакомпанії припиняють польоти над Сінаєм

Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії, передає Російська служба BBC.

"Всі польоти виконуються в обхід Синайського півострова у зв'язку з вимогами Європейської організації з безпеки повітряної навігації", - підкреслив представник прес-служби.

Раніше про зміну маршрутів своїх рейсів і припинення польотів над Сінаєм заявили у авіакомпаніях Emirates, Air France і Lufthansa.

"Уральські авіалінії" входять до числа провідних російських авіакомпаній за обсягом перевезень.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі до Санкт-Петербурга, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

На його борту перебували 224 людини, всі вони загинули.