Кабмін заборонив рух автошляхами фур вагою понад 40 тонн

Кабінет міністрів України заборонив рух транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн і контейнеровозів понад 46 тонн автомобільними дорогами загального користування при перевезенні подільних вантажів.

Дане рішення закріплене в розпорядженні уряду №869 від 21 жовтня 2015 року.

"Рух транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 тонн, здвоєні осі - 16 тонн, строєні осі - понад 22 тонн або фактичною масою понад 40 тонн (для контейнеровозів навантаження на одиночну вісь - понад 11 тонн, здвоєні осі - 18 тонн, строєні осі - понад 24 тонн або фактичною масою понад 44 тонн, на встановлених для них "Укравтодором" і Державтоінспекцією маршрутах - понад 46 тонн) у разі перевезення подільних вантажів автомобільними дорогами забороняється", - йдеться у документі.

Також постановою вводиться обмеження на рух автомобільними дорогами загального користування місцевого значення для вантажівок фактичною масою понад 24 тонн, або понад 7 тонн на вісь.

Разом з тим, директор департаменту стратегічного розвитку автомобільних доріг і автотранспорту Міністерства інфраструктури України Роман Хміль зазначив, що міністерство найближчим часом збільшить штрафи для порушників і забезпечить необхідну кількість вагових пунктів на українських дорогах.

"Зараз почнуть діяти жорсткі правила. Для ефективного контролю ми суттєво збільшуємо штрафні санкції за порушення, будуємо мережу з 200 пунктів автоматичного контролю ваги авто "на ходу", а також закуповуємо 100 мобільних вагових комплексів. З 2016 року на дорогах запрацює нова транспортна інспекція "Укртрансбезпека", яка використовуватиме сучасні засоби відеофіксації і контролю ваги "на ходу" і таким чином забезпечить чітке дотримання вагових норм і збереже наші дороги від руйнування", - цитує Хміля прес-служба Мінінфраструктури.

Читайте такожУкраїнські дороги можуть стати платними для вантажівок вагою понад 12 тонн

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом "Дорожньої карти розвитку дорожньої галузі на період 2015-2017 років", Міністерство інфраструктури України має намір у грудні цього року запровадити на українських дорогах габаритно-ваговий контроль для вантажного транспорту. Крім того, міністерство у 2016 році планує підвищити ставку акцизу на пальне, а в 2017 році – ввести плату за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, міністерство цього року в трьох областях запустить пілотний проект з габаритно-вагового контролю автомобілів на дорогах.

Керівництво Мінінфраструктури неодноразово наголошувало, що відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво нових доріг не має сенсу без вирішення проблеми з перевантаженими вантажівками, які заподіюють найбільшу шкоду українським дорогам.

Довідка УНІАН. Процедура вагового контролю була запроваджена в 2007 році. Через відсутність контролю за роботою вагових пунктів ця процедура перетворилася на додаткову корупційну схему і не виконувала своїх функцій з контролю за перевантаженням транспорту. До того ж спостерігалося вибіркове використання штрафів попереднім урядом проти вільних перевізників, які конкурують з підконтрольними владі компаніями.

З ідеєю повернення вагового контролю на дорогах України у березні 2015 року виступив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. За його словами, відсутність вагового контролю є головною причиною погіршення стану українських доріг, а самій дорожній галузі завдають багатомільярдних збитків.

Як зазначив глава дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури України Роман Хміль, більш як 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.

Ваговий контроль було скасовано з серпня 2014 року, після прийняття Кабміном мораторію на перевірки всіх підприємців, у тому числі й автоперевізників. У січні мораторій було продовжено до кінця першого півріччя 2015 року, потім у червні Кабмін подовжив цей термін до кінця 2016 року.