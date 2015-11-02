"Укртелеком" з 1 лютого 2016 року припинить надання послуг у переговорних пунктах

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" з 1 лютого 2016 року припинить надання послуг місцевого, міжміського і міжнародного телефонного зв'язку з переговорних пунктів, повідомив оператор в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, "Укртелеком" припиняє надання послуг факсимільного зв'язку, використання обчислювальної техніки і додаткових разових послуг, які надаються в пунктах колективного користування та центрах обслуговування абонентів.

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Як повідомляв УНІАН, "Укртелеком" з 1 жовтня 2015 року підняв абонентську плату за обслуговування домашніх телефонів в середньому на 17,5%.

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Довідка УНІАН. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку понад 7 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету для понад 1,6 мільйона клієнтів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).