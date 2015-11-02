Україна і Білорусь можуть бути залучені до розслідування катастрофи А321 - Мінтранс РФ

Про це заявив на зустрічі з президентом Володимиром Путіним міністр транспорту Росії Максим Соколов, передає РІА «Новости».

За міжнародними правилами, технічну організацію розслідування бере на себе країна, де сталася катастрофа, тобто Єгипет. У розслідуванні беруть участь країна - експлуатант літака (Росія), країна реєстрації (Ірландія) і країна-виробник (Франція).

При цьому до розслідування можуть бути залучені країни, громадяни яких знаходилися на борту (Білорусь та Україна).

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі в Санкт-Петербург, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

Все 224 людини, що знаходилися на борту лайнера, загинули, в тому числі і 4 українців.

Керівництво "Когалимавіа" заявило, що літак A321 не міг зруйнуватися в повітрі сам по собі.

Літак розвалився, на думку компанії, від якогось механічного впливу зовнішньої сили, проте джерела в єгипетській слідчій групі спростовують інформацію про будь-який зовнішній вплив на літак.