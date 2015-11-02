Мінінфраструктури оголосило конкурс на посаду директора в проекті з контролю будівництва автодоріг

Міністерство інфраструктури України оголосило конкурс на посаду директора проекту Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Україні для контролю будівництва державних об'єктів інфраструктури, зокрема автомобільних доріг.

Як повідомила прес-служба міністерства, заявки на участь у конкурсі прийматимуться до 9 листопада, а взяти участь у відборі зможуть усі бажаючі.

"30 жовтня стартує конкурс на заміщення посади директора Національного секретаріату CoST (Construction Sector Transparency Initiative). Це міжнародна ініціатива по забезпеченню прозорості у будівельній галузі, яка починає свою діяльність в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, підписання меморандуму про впровадження в Україні ініціативи CoST по запуску пілотних проектів у дорожній галузі відбулося 20 жовтня. За програмою проекту, у якості пілотних для тестування стандартів CoST обрані чотири проекти в дорожньому секторі: роботи на дорозі Київ - Знам'янка, проект реконструкції дороги Київ-Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава, проект "Дороги карпатського краю", зокрема Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка - Львів, Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам'янець-Подільський, а також виконання ремонту на дорогах загального користування в 2015 році.

За словами директора міжнародного секретаріату CoST Питтера Метьюза, для реалізації проекту Світовий банк виділить Україні 120 тис. дол.