Скандал навколо Volkswagen торкнувся Audi і Porsche

Про це повідомила американська влада, передає Бі-бі-сі. За словами представників Агентства з охорони навколишнього середовища, ці пристрої перебували в автомобілях з трилітровими двигунами моделей 2014-2016 років самої Volkswagen, а також моделей Porsche Cayenne і Audi Quattro.

Читайте такожДизельний скандал: збиток Volkswagen склав майже $4 мільярди

У вересні німецький концерн визнав, що підробка результатів тестування на викиди шкідливих газів в атмосферу торкнулася 11 млн машин з дизельними двигунами по всьому світу.

Наразі американська влада заявила, що мова йде про ще щонайменше 10 тис. автомобілів.

Точні цифри в агентстві не надали, пославшись на триваюче розслідування.