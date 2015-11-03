Скандал навколо Volkswagen торкнувся Audi і Porsche
07:05, 03 листопада 2015Транспорт/Звя'зок
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Автокомпанія Volkswagen встановлювала програмне забезпечення, що дозволяє фальсифікувати результати екологічних тестів, також на моделі Audi і Porsche.
REUTERS
Про це повідомила американська влада, передає Бі-бі-сі. За словами представників Агентства з охорони навколишнього середовища, ці пристрої перебували в автомобілях з трилітровими двигунами моделей 2014-2016 років самої Volkswagen, а також моделей Porsche Cayenne і Audi Quattro.
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У вересні німецький концерн визнав, що підробка результатів тестування на викиди шкідливих газів в атмосферу торкнулася 11 млн машин з дизельними двигунами по всьому світу.
Наразі американська влада заявила, що мова йде про ще щонайменше 10 тис. автомобілів.
Точні цифри в агентстві не надали, пославшись на триваюче розслідування.
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