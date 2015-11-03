Літаки МАУ не виконують польоти над Синайським півостровом

Найбільший в Україні авіаперевізник компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) не виконує перельоти в повітряному просторі над Синайським півостровом, в районі якого 31 жовтня зазнав аварії літак російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Санкт-Петербург.

Про це йдеться в заяві авіакомпанії.

"В районі Сіная пролягають три маршрути авіакомпанії МАУ – в Шарм-ель-Шейх, Амман і Дубай. Повітряні коридори всіх вищевказаних рейсів прокладені таким чином, що літаки МАУ не входять в повітряний простір над Синайським півостровом: рейси в/з Дубая і Аммана облітають цей район з східної сторони, а рейси з та Шарм-ель-Шейха – із західною", - повідомили в МАУ.

Також в авіакомпанії відзначили, що всі рейси виконуються за розкладом і з повним дотриманням міжнародних вимог безпеки польотів і авіаційної безпеки.

"Для МАУ безпеку пасажирів, екіпажів і повітряних суден є головним пріоритетом", - підкреслили в авіакомпанії.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Санкт-Петербург, зазнав аварії 31 жовтня через півгодини після вильоту, за 100 кілометрів на південь від адміністративного центру єгипетської провінції Північний Синай. На борту літака знаходилися 217 пасажирів, у тому числі 4 громадянина України, і 7 членів екіпажу. В результаті краху літака всі пасажири та екіпаж загинули.

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Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована 1992 року. Авіакомпанія здійснює рейси до столиці та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів.