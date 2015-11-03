Мінінфраструктури передасть фінплан "Укрзалізниці" на 2016 рік на погодження профільним міністерствам

Міністерство інфраструктури України та акціонерна компанія "Українська залізниця" цього тижня передадуть фінансовий план компанії на 2016 рік на погодження профільним міністерствам.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Цього тижня фінплан компанії на 2016 рік вийде зі стін "Укрзалізниці" та МІУ і піде на узгодження в міністерства. Робимо все можливе, щоб він був узгоджений до кінця 2015 року. Компанія має почати 2016 рік з узгодженим фінпланом", - написав міністр.

Пивоварський також повідомив, що вчора, 2 листопада, відбулося громадське обговорення фінплану компанії за участю представників Мінінфраструктури, "Укрзалізниці", консалтингових компаній, а також депутатів, зокрема, голови транспортного комітету Верховної Ради Ярослава Дубневича.

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Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній повідомив, що до 15 листопада цього року планується передати проект фінансового плану "Укрзалізниці" на розгляд урядового комітету, а до 1 грудня - на узгодження в Кабінет міністрів України. За його словами, "Укрзалізниця" заклала в проекті фінплану на 2016 рік дохід у розмірі 78 мільярдів гривень.

В кінці липня 2015 року Кабінет міністрів затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2015 рік. Як уточнив міністр інфраструктури Пивоварський, згідно із затвердженим фінпланом, за підсумками 2015 року збитки "Укрзалізниці", становитиме 47 мільйонів гривень, доходи від вантажних перевезень – 7,4 мільярда гривень, від перевезення пасажирів – 251 мільйон гривень.

За даними "Укрзалізниці", за підсумками 2014 року доходи відомства склали 50,1 мільярда гривень, що на 4% менше, ніж у 2013 році.