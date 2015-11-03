Мінінфраструктури пропонує з 2019 року повернути техогляд легкових авто

Міністерство інфраструктури України пропонує з 2019 року повернути скасований у 2011 році обов'язковий технічний огляд для легкових авто, з 2015 року - для вантажівок, з 2017 року - для автобусів, а до 2022 року - для мотоциклетної техніки.

Як говориться в повідомленні міністерства, ці пропозиції містяться в проекті закону "Про приведення законодавства України в сфері автомобільного транспорту згідно з актами Європейського Союзу", який найближчим часом буде направлений на розгляд в Кабінет міністрів України.

Згідно з повідомленням, після прийняття законопроекту відповідальність за проведення перевірки нестимуть станції технічного обслуговування (СТО). Крім того, нові автомобілі будуть вперше перевірятися лише за 4-5 років.

Також повідомляється, що в період гарантії від виробника автомобілісти зможуть здійснювати техобслуговування та ремонт авто в будь-якому центрі ремонту відповідно до вимог виробника. У міністерстві зазначили, що сьогодні в Україні не визначена сфера техобслуговування авто, а також не встановлено орган центральної влади для регулювання даної сфери.

Крім того, пропонується з 2020 року впровадити європейську систему придорожньої перевірки придатності транспорту, а після перевірки водій отримає звіт, по якому автомобіль не буде перевірятися протягом трьох місяців.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2014 року керівництво МВС повідомило, що українцям не уникнути повернення техогляду автомобіля, оскільки норма обов'язкової перевірки технічного стану транспортних засобів передбачена Директивою Євросоюзу щодо перевірок придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів, яку Україна прийняла разом з Угодою про асоціацію з ЄС, і ця Директива повинна бути впроваджена в Україні, згідно з планами, протягом 5 років.

Обов'язковий техогляд був скасований в 2011 році, а проведення техконтролю доручили комерційним СТО.