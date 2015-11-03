"Укрзалізниця" хоче у 2016 році спрямувати 20 мільярдів на ремонт залізничної інфраструктури
Реформа залізничної галузі, яка триватиме від 3 до 5 років, допоможе "Укрзалізниці" стати ключовим гравцем в економіці країни.
Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до 2016 року направити близько 20 мільярдів гривень на оновлення та ремонт об'єктів залізничної інфраструктури, в тому числі на оновлення рухомого складу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський в ході урочистого заходу, присвяченого Дню залізничника України.
За словами Пивоварського, така цифра закладена в проекті фінансового плану "Укрзалізниці" на 2016 рік, який, за словами міністра, буде випущений на поточному тижні з міністерства і піде на зовнішнє узгодження.
Він також висловив сподівання, що документ буде затверджений Кабінетом міністрів до кінця цього року.
"На наступний рік те, що ми плануємо проінвестувати, це буде поворотний момент в історії сучасної "Укрзалізниці"...Ми плануємо майже 20 мільярдів гривень інвестицій, цього року було майже в 10 разів менше, ми також плануємо збільшувати зарплати. Інвестиції підуть на шляхи, тягу, на ремонт вагонів, в першу чергу, будуть використовуватися потужності наших підприємств. Це все ми плануємо реалізувати за рахунок внутрішніх грошових потоків "Укрзалізниці". Коли "Укрзалізниця" в хороших професійних руках, а я вважаю, що вона в хороших руках, компанія може заробляти гроші таякісно виконувати держзамовлення", - сказав Пивоварський.
Він також підкреслив, що реформа залізничної галузі, яка триватиме від трьох до п'яти років, допоможе "Укрзалізниці" стати ключовим гравцем в економіці країни, а також допоможе накопичити достатньо фінансових коштів, необхідних на розвиток галузі.
"Те, що ми маємо зараз, можна з упевненістю сказати, що кризу ми пройшли, і знаходимося на нульовому рівні. В "Укрзалізниці" досить ліквідності для того, щоб комфортно почувати себе зараз... Я роблю все можливе для того, щоб "Укрзалізниця" не була частиною якихось політичних ігор", - резюмував глава транспортного відомства.
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Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній повідомив, що до 15 листопада цього року планується передати проект фінансового плану "Укрзалізниці" на розгляд урядового комітету, а до 1 грудня - на узгодження в Кабінет міністрів України. За його словами, "Укрзалізниця" заклала в проекті фінплану на 2016 рік дохід у розмірі 78 мільярдів гривень.
У жовтні Пивоварський повідомив, що Кабмін виділить "Укрзалізниці" до кінця 2015 року додатково 1 мільярд гривень на відновлення залізничної інфраструктури, а також ремонт та придбання нового рухомого складу. Загальний інвестиційний план "Укрзалізниці" на поточний рік становив 2,4 мільярда гривень.