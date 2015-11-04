Рада схвалила "відкрите небо" між Україною та США

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про повітряних перевезеннях" (№0068).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 235 із 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угода між урядами України і США про повітряних перевезеннях було підписано у Вашингтоні 14 липня 2015 року.

У пояснювальній записці зазначається, що угода спрямована на створення та функціонування надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації та активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків між Україною та США, що сприятиме розвитку співробітництва в галузі авіаційного транспорту, туризму, налагодження ділових зв'язків, а також подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній".

Згідно з угодою, кожна сторона визнає дійсними сертифікати льотної придатності, посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними іншою стороною.

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Також в угоді зазначено, що у разі інциденту або загрози інциденту, пов'язаного з незаконним захопленням повітряних суден або інших протиправних дій, спрямованих проти безпеки пасажирів, екіпажу, повітряних суден, аеропортів або аеронавігаційних засобів, сторони будуть надавати одна одній допомогу шляхом налагодження оперативної взаємодії та інших відповідних заходів.