Світовий банк виділить Україні півмільярда доларів на дороги

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила рішення про надання Україні кредиту в обсязі 560 мільйонів доларів для фінансування робіт з відновлення автомобільних доріг країни, сказано в повідомленні Світового банку.

У повідомленні наголошується, що новий кредит забезпечить підтримку реалізації низки заходів, пов'язаних з покращенням управління мережею автомобільних доріг, транспортного сполучення та експлуатації доріг та дорожньої безпеки на ділянці автомагістралі Полтава – Харків.

Зокрема, в рамках цього проекту банк профінансує ремонтні роботи з метою модернізації приблизно 100 кілометрів автодороги M-03, а саме на ділянці Полтава – Валки.

Модернізація буде проходити за стандартом автодороги першої категорії: планується зробити на цій ділянці чотири смуги руху та забезпечити високий рівень безпеки, включаючи аварійний бар'єр по центру і, при необхідності, бар'єри по обидва боки дороги.

У повідомленні наголошується, що реалізація цього проекту, який планується завершити до 2021 року, дозволить скоротити тривалість поїздки між Полтавою і Харковом до 96 хвилин з нинішніх 140 хвилин, а також зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод до 85 випадків на рік з нинішніх 139.

"Позика також допоможе забезпечити фінансування для технічного обслуговування і поліпшення дорожньої безпеки на приблизно 840 кілометрів основних національних транспортних коридорів країни, а саме: покращити такі об'єкти дорожньої інфраструктури, як мости, розв'язки і обходи населених пунктів", - сказано в повідомленні.

За інформацією банку, цей кредит є частиною широкого пакету фінансової підтримки з боку Світового банку, затвердженого в лютому цього року, і передбачає надання коштів у розмірі до 2 мільярдів доларів протягом 2015 року.

Банк зазначає, що з ухваленням цієї операції сукупний розмір підтримки, наданої Україні Світовим банком лише цього року сягне 1,775 мільярда доларів разом з 1 мільярда доларів, який був наданий в рамках прямої бюджетної підтримки на проведення реформ.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства інфраструктури України, у 2015 році за рахунок міжнародних кредитів реалізуються три проекти, два з яких зі Світовим банком на загальну суму 950 мільйонів доларів (без урахування ПДВ). Ці проекти передбачають поліпшення автодороги міжнародного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський у Київській та Полтавській областях. Також реалізується спільний проект з ЄБРР і ЄІБ на загальну суму 900 мільйонів євро (без урахування ПДВ) для ремонту доріг М-05 Київ - Одеса, М-07 Київ - Ковель, М-01 Київ - Чернігів, М-06 Київ - Чоп, Н-01 Київ - Знам'янка.

Загалом у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 мільярда гривень, з них близько 3,4 мільярда гривень буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".

З моменту приєднання України до Світового банку у 1992 році сукупний розмір зобов'язань банку в країні досяг понад 9 мільярдів доларів в рамках 46 проектів і програм.