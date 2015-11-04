Світовий банк виділить Україні півмільярда доларів на дороги
Позика допоможе профінансувати техобслуговування та покращення дорожньої безпеки 840 кілометрів основних доріг країни.
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила рішення про надання Україні кредиту в обсязі 560 мільйонів доларів для фінансування робіт з відновлення автомобільних доріг країни, сказано в повідомленні Світового банку.
У повідомленні наголошується, що новий кредит забезпечить підтримку реалізації низки заходів, пов'язаних з покращенням управління мережею автомобільних доріг, транспортного сполучення та експлуатації доріг та дорожньої безпеки на ділянці автомагістралі Полтава – Харків.
Зокрема, в рамках цього проекту банк профінансує ремонтні роботи з метою модернізації приблизно 100 кілометрів автодороги M-03, а саме на ділянці Полтава – Валки.
Модернізація буде проходити за стандартом автодороги першої категорії: планується зробити на цій ділянці чотири смуги руху та забезпечити високий рівень безпеки, включаючи аварійний бар'єр по центру і, при необхідності, бар'єри по обидва боки дороги.
У повідомленні наголошується, що реалізація цього проекту, який планується завершити до 2021 року, дозволить скоротити тривалість поїздки між Полтавою і Харковом до 96 хвилин з нинішніх 140 хвилин, а також зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод до 85 випадків на рік з нинішніх 139.
"Позика також допоможе забезпечити фінансування для технічного обслуговування і поліпшення дорожньої безпеки на приблизно 840 кілометрів основних національних транспортних коридорів країни, а саме: покращити такі об'єкти дорожньої інфраструктури, як мости, розв'язки і обходи населених пунктів", - сказано в повідомленні.
За інформацією банку, цей кредит є частиною широкого пакету фінансової підтримки з боку Світового банку, затвердженого в лютому цього року, і передбачає надання коштів у розмірі до 2 мільярдів доларів протягом 2015 року.
Банк зазначає, що з ухваленням цієї операції сукупний розмір підтримки, наданої Україні Світовим банком лише цього року сягне 1,775 мільярда доларів разом з 1 мільярда доларів, який був наданий в рамках прямої бюджетної підтримки на проведення реформ.
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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства інфраструктури України, у 2015 році за рахунок міжнародних кредитів реалізуються три проекти, два з яких зі Світовим банком на загальну суму 950 мільйонів доларів (без урахування ПДВ). Ці проекти передбачають поліпшення автодороги міжнародного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський у Київській та Полтавській областях. Також реалізується спільний проект з ЄБРР і ЄІБ на загальну суму 900 мільйонів євро (без урахування ПДВ) для ремонту доріг М-05 Київ - Одеса, М-07 Київ - Ковель, М-01 Київ - Чернігів, М-06 Київ - Чоп, Н-01 Київ - Знам'янка.
Загалом у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 мільярда гривень, з них близько 3,4 мільярда гривень буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".
З моменту приєднання України до Світового банку у 1992 році сукупний розмір зобов'язань банку в країні досяг понад 9 мільярдів доларів в рамках 46 проектів і програм.