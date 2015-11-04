Пивоварський про авіасполучення з РФ: до переговорів готові, але на ультиматуми не підемо

Україна готова до повторних консультацій з Російською Федерацією з питань відновлення прямого повітряного сполучення з РФ, яке було перерване з 25 жовтня цього року, повідомив журналістам міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Якщо вони (російська сторона - УНІАН) захочуть провести технічні консультації і будуть готові обговорювати опції, ми будемо готові зустрітися, поговорити, але на ультиматуми ми на жодні не підемо... Якщо вони захочуть поспілкуватися, Державіаслужба буде готова зустрітися і поспілкуватися", - сказав Пивоварський.

Міністр також повідомив, що українське транспортне відомство поки що не досягло згоди з авіаційною владою Росії, оскільки російська сторона наполягає на тому, щоб її авіакомпанії літали до окупованого Криму, що офіційно заборонено українською владою.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти 29 російських авіакомпаній, насамперед авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона почала діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти до окупованого Криму. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень. В українському списку санкцій виявилися 29 російських авіакомпаній, 27 із яких незаконно здійснювали польоти до окупованого Криму, й дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальні заходи» запровадила з 25 жовтня цього року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Росії. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії МАУ, «Дніпроавіа» і YanAir.

19 жовтня Федеральне агентство повітряного транспорту Рф (Росавіація) направило до Державної авіаційної служби України лист з проханням негайно провести переговори з питань в галузі повітряного сполучення між країнами. Пропозиція російської сторони базувалася на проханні двох компаній - "Атласджет Україна", яка попросила відкрити на зимовий сезон навігації 2015/2016 років рейси за трьома маршрутами: Київ - Москва, Одеса - Москва та Київ - Санкт-Петербург, і "Ютейр-Україна", яка попросила відкрити польоти в зимовий сезон 2015/2016 років за маршрутами Київ - Москва та Львів - Москва.

Тоді ж, 19 жовтня, Міністерство інфраструктури, Державна авіаційна служба України заявили про готовність провести переговори з Федеральним агентством повітряного транспорту Російської Федерації, що запропонувало українській стороні «негайно обговорити питання повітряного сполучення між країнами».

Україна провела технічні консультації з Російською Федерацією з питань авіаційного сполучення між країнами, проте, незважаючи на проведені переговори, залишила в силі рішення про припинення прямого авіасполучення з 00.00 годин 25 жовтня.

За інформацією Мінінфраструктури, переговори пройшли в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.