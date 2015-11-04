"Укрзалізниця" в 2016 році планує придбати до 4 швидкісних поїздів

Як повідомив журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, така закупівля передбачена у проекті фінансового плану "Укрзалізниці" на 2016 рік.

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За словами очільника Мінінфраструктури, джерелами внутрішніх резервів компанії на 2016 рік стануть кошти від підвищення тарифів на вантажні перевезення, що також передбачено у проекті фінплану "Укрзалізниці", а також скорочення корупційної складової у сфері державних закупівель.

"Перше – це кошти від підвищення тарифів на вантажні перевезення. Друге – зменшення корупції та прозорі закупівлі. У поточному році завдяки цьому нам вдалося заощадити сотні мільйонів гривень", – сказав Пивоварський.

За його словами, на сьогодні швидкісні поїзди в Україні користуються попитом, їх заповнюваність сягає 80%.

Також міністр повідомив, що в тендері на поставки "Укрзалізниці" нових швидкісних вагонів зможе здобути перемогу компанія з найнижчими ціновими пропозиціями і найвищою якістю техніки, зазначивши при цьому, що у вітчизняних виробників на сьогодні є цінова перевага.

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови правління акціонерної компанії "Українська залізниця" Олександр Завгородній повідомив про плани придбати в 2016 році два пасажирські електропоїзди виробництва компанії Hyundai і Крюківського вагонобудівного заводу.

Завгородній також повідомив, що наступного року компанія планує закупити 3,3 тис. вантажних піввагонів і 1,5 тис. зерновозів, додавши, що ще 3,5 тис. вагонів готові закупити приватні інвестори.

У 2014 році "Укрзалізниця" провела ремонт усіх десяти поїздів виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem. У 2014 році "Укрзалізниця" придбала у Крюківського вагонобудівного заводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас "Інтерсіті+").

Довідка УНІАН. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 "Тарпан" і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.