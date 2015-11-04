Мінінфраструктури не планує повертати техогляд автомобілів у тому вигляді, яким він був раніше

Про це розповів міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в інтерв’ю Економічній правді.

"Буде розподілений вантажний рух, пасажирський нелегковий рух і пасажирський легковий. Щодо перших двох у ЄС значно жорсткіші безпекові правила щодо зчеплення", - повідомив він.

"Техогляд, якщо технічний засіб новий, вийшов від виробника, то він п'ять років їздить, а вже через п'ять років необхідні регулярні перевірки", - зазначив Пивоварський.

За словами міністра, перевірки можна буде пройти на СТО, станція нестиме відповідальність.

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"Заїхав на СТО, зробив перевірку і поїхав далі. Не треба ДАІ, МРЕО. Якщо на дорозі зупинили і перевірили, буде право вибіркової перевірки, то водію видадуть довідку і він спокійно кілька місяців їздить", - сказав очільник Мінінфраструктури.

"Якщо перевірили, то вже більше ніхто перевіряти не буде - така собі індульгенція на кілька місяців. Це не значить, що інспекція перевірятиме кожні три місяці. Можуть раз в рік перевірити, можуть взагалі не зупинити", - повідомив він.

Міністр також зазначив, що якщо транспортний засіб старший за п'ять років, запроваджується обов'язкове регулярне техобслуговування.

"Але знову ж на СТО. Перевізник може сам обрати станцію. Наче і повертається техогляд, але це не МРЕО. Легковий транспорт так само проходить регулярний техогляд на СТО", - підсумував Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство інфраструктури України пропонує з 2019 року повернути скасований у 2011 році обов'язковий технічний огляд для легкових авто, з 2015 року - для вантажівок, з 2017 року - для автобусів, а до 2022 року - для мотоциклетної техніки.

Крім того, пропонується з 2020 року впровадити європейську систему придорожньої перевірки придатності транспорту, а після перевірки водій отримає звіт, по якому автомобіль не буде перевірятися протягом трьох місяців.