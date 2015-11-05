Mercedes відкликає понад 126 тисяч автомобілів у США

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Associated Press.

Відкликання торкнеться моделей C-300, C-350 і C-63 2008-2009 модельного ряду і GLK-350 4-Matic з 2010 модельного ряду.

Згідно з повідомленням, автовласників проінформують про відкликання до кінця 2015 року. При цьому компанія поки не визначила, коли почнеться відкликання. Дилери будуть перевіряти контролюючі датчики подушок безпеки і в разі потреби замінювати їх.

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Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Volkswagen відкликає в Південній Кореї 28 тис. автомобілів через проблеми з роботою подушок безпеки.