Mercedes відкликає понад 126 тисяч автомобілів у США
01:50, 05 листопада 2015Транспорт/Звя'зок
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Компанія Mercedes-Benz, що входить в концерн Daimler AG, відкличе більше 126 тисяч автомобілів у США через проблеми з подушками безпеки, які можуть безпричинно розкриватися.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Associated Press.
Відкликання торкнеться моделей C-300, C-350 і C-63 2008-2009 модельного ряду і GLK-350 4-Matic з 2010 модельного ряду.
Згідно з повідомленням, автовласників проінформують про відкликання до кінця 2015 року. При цьому компанія поки не визначила, коли почнеться відкликання. Дилери будуть перевіряти контролюючі датчики подушок безпеки і в разі потреби замінювати їх.
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Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Volkswagen відкликає в Південній Кореї 28 тис. автомобілів через проблеми з роботою подушок безпеки.
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