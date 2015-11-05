РФ вимагає від кримчан в граничний термін замінити українські номерні знаки автотранспорту на російські
09:35, 05 листопада 2015Транспорт/Звя'зок
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав документ, що встановлює граничний термін перереєстрації транспортних засобів жителів Криму і Севастополя до 1 квітня 2016 року.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті кабміну РФ.
«Встановлений граничний термін перереєстрації транспортних засобів, що перебувають у власності громадян Росії, які проживають в "Республіці Крим та місті Севастополі, і у власності юридичних осіб, зареєстрованих на цих територіях, - 1 квітня 2016 року», - йдеться в довідці до документа.
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Повідомляється, що зміни дозволять упорядкувати допуск транспорту до участі в дорожньому русі та його ідентифікацію в процесі експлуатації.
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