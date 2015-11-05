Державіаслужба заборонила українським авіакомпаніям літати над Синайським півостровом

Про це йдеться в телеграмі щодо планування та виконання польотів, передає "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН раніше, Air France і Lufthansa, ірландські авіакомпанії і низка інших тимчасово припинили польоти над Сінаєм в якості запобіжного заходу після катастрофи російського лайнера.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі до Санкт-Петербурга, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

На його борту перебували 224 людини, серед яких 4 українців, всі вони загинули.

Первісна версія аварії літака була технічна несправність, однак на початку слідства з'ясувалося, що командир повітряного судна не подавав сигнали лиха, не повідомляв про неполадки і не запитував аварійної посадки. 1 листопада Росавіація повідомила, що літак розпався високо в небі.

Крім того, стало відомо, що російський літак впав на спину, однак якісь висновки з цього робити поки передчасно: щоб прояснити ситуацію, потрібно буде розшифрувати дані бортових самописців.

Авіаексперти розглядають три основні версії катастрофи.

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Розгерметизація, загоряння і руйнування літака могли відбутися через невеликий вибух в багажному відділенні літака.

Можливою причиною руйнування фюзеляжу лайнера, який вилетів з Єгипту до Петербурга, спеціалісти також називають втомну тріщину. У 2001-му при посадці в Каїрі літак вдарився хвостовою частиною.

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Лайнера, який розбився минулої суботи на Синайському півострові в Єгипті, 18 років. Його сертифікат льотної придатності був дійсний до березня наступного року.

У Кремлі не виключають версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають технічну несправність.