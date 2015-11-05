До України повернеться техогляд: перевірки проводитимуть на СТО

"Міністерство інфраструктури спростовує інформацію про введення технічних оглядів через систему МРЕВ і ДАІ. Перевірки будуть виконувати спеціально підготовлені експерти на пунктах технічного контролю, якими можуть бути звичні для українців станції технічного обслуговування (СТО)", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві також відзначили, що в першу чергу техогляд буде введено для комерційних транспортних засобів, що здійснюють перевезення вантажів і пасажирів.

Також представники Мінінфраструктури нагадали, що в рамках виконання угоди про асоціацію з ЄС міністерство приведе у відповідність ряд законодавчих актів, зокрема тих, що регулюють такі питання, як допуск до ринку перевезень, організація громадських перевезень, робочий час і час відпочинку водіїв, підтримання рівня професійної компетентності водіїв і обмеження швидкості на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом Закону "Про приведення законодавства України в сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу", підготовленим Мінінфраструктури, пропонується з 2019 року повернути техогляд для легкових автомобілів, з 2015 року - для вантажівок, з 2017 року - для автобусів, а до 2022 року - для мотоциклетної техніки.

Згідно з документом, відповідальність за проведену перевірку нестимуть станції технічного обслуговування. Крім того, нові автомобілі будуть вперше перевірятися тільки через 4-5 років. В період гарантії від виробника автомобілісти зможуть здійснювати техобслуговування та ремонт автомобілю в будь-якому центрі ремонту відповідно до вимог виробника.

Наприкінці 2014 року керівництво МВС повідомило, що українцям не уникнути повернення техогляду автомобіля, оскільки норма обов'язкової перевірки технічного стану транспортних засобів передбачена Директивою Євросоюзу щодо перевірок придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів, яку Україна прийняла разом з Угодою про асоціацію з ЄС, і ця Директива має бути впроваджена в Україні, згідно з планами, впродовж 5 років.

Обов'язковий техогляд було скасовано в 2011 році, а проведення техконтролю доручили комерційним СТО.