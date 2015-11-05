Літаки Boeing-737 втратили сертифікат на експлуатацію в Росії

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) призупинив дію сертифікату всіх літаків Boieng-737 в Росії до отримання спільного попередження Росавіації і Служби сертифікації типу повітряних суден США (FAA) про льотну придатність літака.

Про це йдеться в листі МАК керівникам відомств РФ і США, розміщеному на сайті організації, передає ТАСС.

У листі МАК, підписаному головою Авіаційного регістру Володимиром Беспаловим, також йдеться про те, що Росавіація більше року вела переписку з відповідним відомством США щодо термінових доопрацювань системи управління кермом висоти літаків Boeing-737.

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У даний час в російських авіакомпаніях експлуатуються 147 літаків Boeing 737 різних модифікацій (Classic і NG). Це другий за поширеністю літак після Airbus A320 і його модифікацій A319 і A321.

Одним із найбільших експлуатантів літаків Boeing 737 була авіакомпанія "Трансаеро", сертифікат експлуатанта якої було анульовано 26 жовтня 2015 року.