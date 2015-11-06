Призупинення польотів Boeing-737 в Росії назвали помстою за банкрутство "Трансаеро"

Рішення Міждержавної авіаційної комісії (МАК) Росії про відкликання сертифікатів у літаків сімейства Boeing 737 розцінили як помсту з боку акціонерів авіакомпанії «Трансаеро», пише газета «Ведомости» з посиланням на джерела.

«Топ-менеджери («Аерофлоту») не можуть пояснити це рішення нічим іншим, як помстою з боку Плешакових», — заявило джерело видання.

«Тиждень тому був відкликаний сертифікат "Трансаеро", найбільшого експлуатанта Boeing 737 в Росії. І ось, по суті, акціонер компанії вирішує зупинити ці літаки. Висновок робіть самі», — сказав газеті неназваний федеральний чиновник.

Мова йде про те, що головою МАК є Тетяна Адоніна — мати найбільшого акціонера «Трансаеро» Олександра Плешакова, яка також є міноритарієм авіакомпанії.

Між тим, МАК заявив, що призупинення польотів Boeing-737 пов'язане з катастрофою такого літака в Казані в 2013 році. «Фактично з першого дня роботи комісії з розслідування катастрофи літака Boeing 737-500 VQ-BBN, що відбулася 17 листопада 2013 року в аеропорту Казані, керівництвом Росавіації неодноразово ставилося питання, що ймовірною причиною події є відмова системи управління кермом висоти, а також про необхідність реалізації державою розробника і виробника літака термінових доопрацювань для забезпечення безпеки системи управління кермом висоти літаків типу Boeing 737, спрямованих на забезпечення можливості продовження безпечної експлуатації парку цих літаків», — йдеться в заяві МАК, передає «Дождь».

За даними «Комерсанта», рішення МАК стало несподіванкою для учасників ринку і для профільних чиновників, і спровокувало «великий переполох у галузі». Газета зазначає, що поки що російським авіакомпаніям безпосередньо нічого не загрожує. МАК не може зупинити експлуатацію літаків, оскільки відповідну заборону «може ввести тільки спеціально уповноважений на те федеральний орган виконавчий влади, що такого рішення не приймав».

5 листопада МАК відкликав сертифікат типу у модифікацій Boeing 737. У листі керівництву Росавіації і американської FAA МАК назвав причиною рішення серйозні недоліки авіалайнерів. У МАК заявили, що на необхідність доопрацювання літаків вказувала Росавіація, яка, однак, не стала вводити обмежень на їх експлуатацію.