Перші перевірки Volkswagen у Франції підтвердили фальсифікацію

Про це повідомила в п'ятницю французький міністр екології Сеголен Руаяль, передає ТАСС.

"З 10 перевірених нами різних марок машин, саме на автомобілях Volkswagen було зафіксовано перевищення в п'ять разів викидів оксиду азоту. Це підтверджує версію про фальсифікації", - заявила вона в ефірі радіостанції France Info.

У кінці жовтня французька поліція провела обшуки в Віллер-Котре, де з 1962 року розташовується місцева філія Volkswagen, а також в бюро компанії у Руассі.

Volkswagen опинився в центрі скандалу після виявлення на його автомобілях програмного забезпечення, яке дозволяє підробити показники викидів. Спочатку розслідування щодо німецького концерну було відкрито в США, потім пішли позови в ряді країн Європи і Азії. У Франції попереднє розслідування почалося в поточному місяці.

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Раніше Руаяль повідомила, що уряд має намір зажадати від Volkswagen повернення тих державних дотацій, які були виплачені французьким покупцям дизельних авто, які продавалися під гаслом захисту екології.

"У тих випадках, коли під час придбання у Франції так званих екологічно чистих автомобілів виплачувалася державна дотація, ці суми повинні бути компенсовані французькій державі", - сказала міністр. За її даними, в даний час "ведеться підрахунок загального обсягу цих виплат".