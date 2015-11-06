VimpelCom отримав $1 мільярд збитку через корупційний скандал в Узбекистані

VimpelCom (володіє російським брендом «Білайн») в третьому кварталі 2015 року отримала чистий збиток у розмірі трохи більше $1 млрд, випливає з квартального звіту телекомунікаційної компанії.

У третьому кварталі 2014 року компанія показувала прибуток у розмірі $105 млн, пише Slon.ru.

Як зазначено у звіті VimpelCom, збиток пов'язаний з тим, що компанія зарезервувала $900 млн на витрати, пов'язані з розслідуванням корупційного скандалу в Узбекистані. Виручка компанії в третьому кварталі становила $2,4 млрд (мінус 31% порівняно з тим же періодом роком раніше). За дев'ять місяців 2015 року чистий збиток Vimpelcom досяг $713 млн проти чистого прибутку$244 млн за той же період минулого року.

Колишній гендиректор VimpelCom Джо Лундер був затриманий в Норвегії 5 листопада.Як пише норвезьке видання Dagens Næringsliv з посиланням на адвоката Лундера, колишній топ-менеджер звинувачується в корупції у зв'язку з виплатою у розмірі $30 млн, яку VimpelCom перевела на рахунок узбецької компанії Takiland в одному з швейцарських банків.

Адвокат Лундера додав, що звинувачення стосуються лише цього випадку, і у керівника VimpelCom не було підстав вважати, що виплата могла бути корупційною.

У кількох державах, у тому числі, в США розслідуються угоди МТС, VimpelСom і шведської TeliaSonera. Влада вважає, що телекомунікаційні компанії перераховували гроші структурам, імовірно пов'язаним з дочкою президента Узбекистану Гульнарою Карімовою, щоб отримати частоти для стільникового зв'язку.

Джо Лундер покинув VimpelCom у березні 2015 року. Після цього він очолив Fredriksen Group, компанію, яка управляє активами мільярдера Йона Фредріксена в Frontline, Seadrill, Golden Ocean, Marine Harvest та інших. Як вказує Dagens Næringsliv, Лундер відсторонений від роботи в компаніях Фредріксена.