Boeing збирається довести росіянам безпечність своїх літаків

Компанія Boeing зробить все можливе, щоб зняти всі сумніви щодо безпеки літаків сімейства 737, заявив президент компанії в РФ і СНД Сергій Кравченко, передає РИА Новости.

МАК у четвер повідомив, що призупинив дію сертифікату на Boeing 737 до отримання спільного повідомлення Росавіації і FAA США про те, що стан цих літаків дозволяє їх безпечну експлуатацію. Після листа комітету Росавіація в п'ятницю проведе нараду з безпеки літаків цього типу.

"Ми плануємо сьогодні зустрітися з керівниками Федеральної авіаційної служби Росії. Сподіваємося, на цій нараді будуть і представники Міждержавного авіаційного комітету. Уважно вислухаємо питання і зробимо все можливе для того, щоб будь-які сумніви, будь-які питання, які пов'язані з літаками нашого виробництва, були б зняті", — сказав Кравченко в п'ятницю в ефірі телеканалу "Росія 24".

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За його даними, в даний час в світі експлуатується 6,5 тисячі літаків Boeing 737, зокрема, 150 літаків в Росії, 230 літаків — у 39 авіакомпаніях країн СНД. "Ми вважаємо, що це один з найбезпечніших типів літака", — додав він.