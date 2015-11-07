Уряд затвердив порядок роботи залізничного транспорту під час військових перевезень

Про це йдеться в постанові уряду №891, опублікованому на веб-порталі Кабінету міністрів. Порядок містить термінологію, що застосовується в рамках організації військових перевезень, а також визначає, що планування та організація військових залізничних перевезень, вирішення питань щодо підготовки залізничного транспорту здійснює орган військових сполучень.

Читайте такожМінінфраструктури передасть фінплан "Укрзалізниці" на 2016 рік на погодження профільним міністерствам«Для забезпечення взаємодії Міноборони з підприємствами, установами та організаціями залізничного транспорту загального користування орган військових сполучень матиме на залізничному транспорті свої представництва. А саме - правління військових сполучень на залізницях - у пунктах розміщення управлінь на залізницях та комендатури військових сполучень залізничних дільниць та станцій», - йдеться в документі.

Саме представництва органу військових сполучень вирішують питання щодо організації, забезпечення та здійснення військових залізничних перевезень, а також підготовки залізничного транспорту до роботи в особливий період разом з командирами військових частин і відповідними підприємствами залізничного транспорту згідно з компетенцією.

Згідно з порядком, підприємства залізничного транспорту мають обладнати вантажно-розвантажувальні споруди та пристрої на місцях загального користування залізничних станцій належним чином, аби здійснювати запланований обсяг перевезень, зберігати військові вантажі, утримувати в місцях загального користування залізничних станцій платформи, майданчики, а також необхідні запаси збірно-розбірних металевих апарелей - устаткування для навантаження чи розвантаження озброєння, військової техніки і перехідних містків.

«Обсяги запасів збірно-розбірних металевих апарелей і перехідних містків, пункти зберігання та місця встановлення вантажно-розвантажувальних пристроїв визначаються підприємствами залізничного транспорту за погодженням з органом військових сполучень», - йдеться в постанові уряду.

При цьому на військові залізничні перевезення не поширюються обмеження щодо навантаження вантажів для окремих районів держави. Окрім того, військові поїзди мають перевагу в русі стосовно інших вантажних поїздів. Разом з тим, безпека руху поїздів під час здійснення військових залізничних перевезень забезпечується відповідно до законодавства.

«Оформлення і продаж проїзних документів - квитків - військовим пасажирам здійснюється у військових або загальних касах вокзалів, станцій та інших місцях продажу проїзних документів, виходячи з кількості місць, передбачених представництвам органу військових сполучень, а також наявних у вільному продажу місць за поданням військових комендатур відповідних залізничних дільниць та станцій. Рухомий склад для забезпечення провадження діяльності військових частин Збройних Сил повинен утримуватися у справному стані і своєчасно проходити планово-попереджувальний ремонт та технічне обслуговування", - зазначається в документі.