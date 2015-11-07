Державіаслужба не має офіційних підстав обмежувати польоти до Шарм-еш-Шейху- Мінінфраструктури

Про це йдеться в коментарі Міністерства інфраструктури, переданому УНІАН.

Читайте такожДержавіаслужба заборонила українським авіакомпаніям літати над Синайським півостровом «Міністерство інфраструктури не уповноважено приймати рішення про обмеження польотів, це робить Державіаслужба. І вона на даний момент не має підстав обмежувати польоти в Шарм-еш-Шейх. Це означає, що до Державіаслужби не надходило офіційних документів, які дозволяють зробити висновок про необхідність введення обмежень», - йдеться в роз'ясненні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, польоти ряду європейських авіакомпаній до Єгипту були тимчасово припинені у зв'язку з катастрофою російського літака А-321 авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-еш-Шейх – Санкт-Петербург. Катастрофа сталася 31 жовтня. Літак зазнав катастрофи за півгодини після вильоту, в 100 км на південь від адміністративного центру єгипетської провінції Північний Синай. На борту літака було 217 пасажирів, серед них 4 громадянина України, і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи літака всі пасажири і екіпаж загинули. Слідство має кілька версій події, зокрема, версією про спланований вибух на борту літака.

Найбільший в Україні авіаперевізник компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) відразу після катастрофи зробив заяву, що не виконує польоти в повітряному просторі над Синайським півостровом.

Як повідомили в МАУ, в районі Синая пролягають три маршрути авіакомпанії МАУ – в Шарм-еш-Шейх, Амман і Дубай. Повітряні коридори всіх вищевказаних рейсів прокладені таким чином, що літаки МАУ не входять в повітряний простір над Синайським півостровом: рейси до/з Дубая і Аммана облітають цей район зі східного боку, а рейси до/з Шарм-еш-Шейха – із західного.