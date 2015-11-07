Яценюк доручив невідкладно розглянути заборону авіаперельотів до Єгипту

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

У разі підтвердження наявності загроз Яценюк розпорядився терміново опрацювати питання про тимчасову заборону авіаперельотів до цього регіону.

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Як повідомляв УНІАН, польоти низки європейських авіакомпаній до Єгипту були тимчасово припинені у зв'язку з катастрофою російського літака А-321 авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-ель-Шейх – Санкт-Петербург. Катастрофа сталася 31 жовтня. Літак зазнав катастрофи за півгодини після вильоту, за 100 км на південь від адміністративного центру єгипетської провінції Північний Синай. На борту літака було 217 пасажирів, серед них 4-ро громадян України, і 7 членів екіпажу. Внаслідок катастрофи літака всі пасажири та екіпаж загинули. Слідство має кілька версій події, зокрема, версією про спланований вибух на борту літака.

Найбільший в Україні авіаперевізник компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) одразу після катастрофи зробив заяву, що не виконує польоти в повітряному просторі над Синайським півостровом.