Vauxhall відкликає більше 200 тисяч автомобілів через загрозу загоряння

Британська компанія Vauxhall, яка є підрозділом концерну General Motors відкликає 220 тисяч автомобілів моделі Zafira B через загрозу загоряння, повідомляє Прайм з посиланням на BBC News.

"Компанія ініціювала позапланову перевірку у зв'язку з надходженням великої кількості скарг на випадки самозагоряння автомобілів", - йдеться в повідомленні.

За даними виробника, причиною пожежі в салоні найчастіше стають збої в системі опалення та вентиляції. Особливе побоювання викликають авто, випущені з конвеєра з 2005 по 2014 роки.

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Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Mercedes-Benz, що входить до концерну Daimler AG, відкличе більше 126 тисяч автомобілів у США через проблеми з подушками безпеки, які можуть безпричинно розкриватися.